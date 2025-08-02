شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : أجواء منطقتنا من الأفضل عالميًا رغم حرارة الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء المملكة وما يوازيها شرقًا وغربًا تعد من الأفضل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، رغم مرور بعض الأيام شديدة الحرارة.

وقال الحصيني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إكس”، معظم المناطق الباردة في الصيف تتمتع بأجواء جملية مدة ثلاثة أشهر وباقي الأشهر لاتناسب طبيعة الإنسان من عدة نواحي أخرى.”

وكان الحصيني قال في وقتٍ سابق أن شهر أغسطس يتميز بعدد من الخصائص المناخية المهمة، مشيرًا إلى أنه يبدأ هذا العام في 7 صفر 1447هـ، ويمتد لـ31 يومًا، وينتهي في 8 ربيع الأول.