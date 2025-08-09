اخبار السعوديه

الأميرة ريم تشارك لحظة عائلية مع والدها : أبوي الوليد حاضر لحفيداته..صورة

شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم تشارك لحظة عائلية مع والدها : أبوي الوليد حاضر لحفيداته..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت الوليد لحظة مؤثرة جمعتها بوالدها الأمير الوليد بن طلال وهو ويتحدث ويطمئن على أحفاده عبر مكالمة فيديو .

ونشرت الأميرة ريم لقطة ظهر فيها الأمير الوليد وهو يتحدث معها وابنتها عبر مكالمة فيديو نظراً لبعد المسافة بينهم.

وأرفقت الأميرة ريم الصورة بتعليق قالت فيه :أبوي الوليد حاضر لحفيداته ،يسأل، يتطمن، ويمزح معهم حتى وان كانت المسافات بعيدة ”

 

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

