شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الحسنية وديًا اليوم قبل بدء معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية اليوم الجمعة أمام فريق الحسنية، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق يتخلله 4 مباريات ودية، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري العام.

وفاز الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فى أولى المباريات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي على إشراك جميع اللاعبين في المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

وكشف الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مواعيد مبارياته في شهر يوليو استعدادًا للموسم الجديد، والتي جاءت كما يلي:

- دكرنس، يوم الاثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الاثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء القرعة، خلال الأسبوع المقبل

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية، استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.