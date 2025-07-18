شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 – 7 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصطفى محمد يفضل عرض بيراميدز على الأهلى بسبب جماهير الزمالك.

مصطفى محمد يفضل عرض بيراميدز على الأهلى بسبب جماهير الزمالك

كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز في حال قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا.

معسكر تونس يحدد مصير أليو ديانج مع الأهلى فى الموسم الجديد

يشهد معسكر النادى الاهلى للموسم الجديد الذى سيقام فى تونس تحديد مصير المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق ، حيث من المرتقب أن يعقد محمد يوسف المدير الرياضى للنادى جلسة مع اللاعب على هامش المعسكر لحسم مصيره.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: قيد المغربي معالي تحت السن في الزمالك

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر حول موقف قيد اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، ضمن قائمة "تحت السن"، وذلك بعد تزايد التساؤلات حول أحقية قيده في الفئة العمرية المناسبة.

آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمي

انضم اللاعب الفلسطيني آدم كايد إلى معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة صباح الخميس، رغم عدم إعلان الزمالك عن الصفقة بشكل رسمي.

مشاهد من وصول بعثة الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر إعداد الموسم الجديد

وصلت بعثة النادى الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها أستعداداً للموسم الجديد ، حيث غادرت البعثة القاهرة في التاسعة من صباح اليوم، وتوجهت البعثة إلى فندق إقامتها مدينة طبرقة لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد، ونشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من لحظة صول الفريق.

الزمالك يفوز على رع 1-0 وديا ضمن استعداد الأبيض للموسم الجديد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

الإسماعيلى عن إيقاف القيد: خاطبنا الفيفا بصحة موقفنا وننتظر القرار النهائي

أعلن النادى الاسماعيلى قيامه بإرسال المستندات الدالة على صحة موقفه فى أزمة معاقبته بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات اللاعب محمد لامين كونيه.