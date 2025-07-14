اهتمت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصور تم تصويرها من حفل زفاف إحدى خبيرات التجميل. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد تصدرت صور زفاف خبيرة التجميل الحسناء زينب عصمت, “الترند” بعد تداولها على نطاق واسع. حفل زفاف خبيرة التجميل, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور كبير من صديقاتها ونجمات الجمال والموضة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. زواج خبيرة تجميل سودانية حسناء يتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.