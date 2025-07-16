المباحث الجنائية تضبط عربة بوكس تويوتا وسلاح ناري وتلقي القبض على المتهم

نجحت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم شعبة امدرمان من خلال حملاتها وإنتشارها بدوائر الإختصاص في ضبط سيارة بوكس تويوتا وتوقيف السائق بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

وتعود تفاصيل الضبطية إلى إشتباه فريق المباحث بالعربة البوكس وتوقيفها ومن خلال عملية التفتيش تم العثور على بندقيه كلاشنكوف وبمواجهة السائق فشل في إثبات المستندات القانونية لحيازته السلاح تم القبض على المتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ تحت الماده ٢٦ أسلحة وذخائر بقسم شرطة الأوسط أمدرمان لتكملة إجراءات التحري

ووفقاً لمتابعات *المكتب الصحفي للشرطة* فقد كثفت فرق البحث الجنائي الميدانية من نشاطها في الآونة الأخيرة وتمكنت من تفكيك شبكات اجرامية عديدة وضبط اعداد كبيرة من المتفلتين.

المكتب الصحفي للشرطة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

