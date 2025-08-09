فجّر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن هنالك طابور خامس داخل أهزة الدولة !! المفاجأة عندي ليست وجود الطابور الخامس فهو أمر سبق إليه بالإشارة الفريق ياسر العطا والذي حدد مواقع قنّاصات الطابور الخامس والجنجويد داخل مؤسسات الدولة .. المفاجأة أن رئيس الوزراء أزاح الستار عن مواقع و أدوار جديدة للطابور الخامس كان لها دور في تأخير تشكيل حكومته وقال كامل إن هنالك عناصر ضغط تقاطعات رسمية أدت إلي تأخير تشكيل حكومته .. وردت هذه الإفادة في سياق رد رئيس الوزراء علي سؤال تقدم به الأستاذ الصحفي النور أحمد النور الذي كان ضمن الإعلاميين الذين حضروا اللقاء الصحفي لرئيس الوزراء في أول مواجهة إعلامية مفتوحة له منذ دخوله معمعمة قيادة الجهاز التنفيذي .. لم يكن ما أسماه د. كامل الطابور الخامس وحده سبباً في تعطيل وتأخير إعلان أسماء شاغلي الحقائب الوزارية .. الحقيقة أن غياب التجربة الكافية للرجل في التعامل مع المشهد السوداني ستقود إلي فقدان الأمل في حكومة الأمل .. هذا ليس تشاؤماً .. لكن الجواب يكفيك عنوانه .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

