«صوتك مسموع» تلتقي سكان منطقة أبوهيل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى لقاء أفراد المجتمع من سكان منطقة أبوهيل، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمُقترحات. ‬‬

وعُقد اللقاء في حديقة أبوهيل، بحضور المقدم ماجد عيسى بن رضا، مدير مركز المرقبات بالنيابة، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ونائبها النقيب سعيد غدير، ومحمد الحجاجي، مُنسق عام مجلس الروح الإيجابية، وعدد من ضباط مركز المرقبات، و1500 من سكان منطقة أبو هيل.

واستمعت شرطة دبي إلى استفسارات سكان منطقة أبوهيل وملاحظاتهم حول خدماتها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادهم، فيما أجاب الضباط على الاستفسارات والملاحظات وقدموا الإرشادات التوعوية المهمة التي تفيد أفراد المجتمع.‬

وحول لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، قال المقدم ماجد عيسى بن رضا: «يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات المستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع أفراد المجتمع، للوقوف على جودة الخدمات المُقدمة لهم، والأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدمة من قبلهم».‬ ‬

‫وأكد أن مبادرة «صوتك مسموع» تهدف أيضاً إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وتعزيز قنوات التواصل، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، موجهاً شكره إلى كافة المشاركين في اللقاء.

وشهد اللقاء تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان، ومنها خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، وخدمة «عين الشرطة»، والخدمات والمبادرات التوعوية سواء في الجانب المروري والجنائي، والخدمات المُقدمة من مركز حماية الدولي حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.