أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أنّ "وحدة المهام الخاصة تمكنت عبر كمينٍ محكم، وبعد رصدٍ ومتابعة، من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام البائد، وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا بريف طرطوس".
يذكر أن في شهر حزيران الماضي، شهدت العاصمة السورية دمشق هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: القبض على عنصرَين مرتبطَين بـ"فلول النظام" كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة بريف طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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