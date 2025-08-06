طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض الرحلات من 8 حتى 11 آب

أعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​- الخطوط الجوية اللبنانية، أنّه "عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 آب 2025 من و الى كل من: باريس، نيس، ​ميلانو​، فرانكفورت، ​اسطنبول​، لارنكا، ​القاهرة​ بغداد، النجف، ابو ظبي، ​جدة​، الدمام، ​لاغوس​، اكرا وابيدجان سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها وفقاً للتالي: الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:55 07:15 ميلانو ​بيروت​ ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:50 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:25 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 08:55 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تأخير موعد الاقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تأخير موعد الاقلاع 20:40 18:10 بيروت باريس ME 230 تأخير موعد الاقلاع 20:35 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الاقلاع 23:30 20:30 بيروت اسطنبول ME 268 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:30 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:25 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:00 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:55 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 تأخير موعد الاقلاع 19:40 15:25 ابو ظبي بيروت ME 418 تأخير موعد الاقلاع (+1) 01:00 20:35 بيروت ابو ظبي ME 419 تأخير موعد الاقلاع 21:00 17:45 جدة بيروت ME 368 تأخير موعد الاقلاع (+1) 00:30 21:15 بيروت جدة ME 369 تأخير موعد الاقلاع 21:25 17:35 الدمام بيروت ME 442 تأخير موعد الاقلاع (+1) 00:45 20:55 بيروت الدمام ME 443 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من جدة والدمام و​أبو ظبي​ فجر الأثنين 10 آب 2025 الرحلات المعدلة ليوم الاحد 10 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:55 جدة بيروت ME 364 تبكير موعد الاقلاع 09:30 12:25 بيروت جدة ME 365 تبكير موعد الاقلاع 07:00 07:20 فرانكفورت بيروت ME 217 تبكير موعد الاقلاع 11:40 12:00 بيروت فرانكفورت ME 218 تبكير موعد الاقلاع 07:15 07:45 القاهرة بيروت ME 304 تبكير موعد الاقلاع 09:35 10:05 بيروت القاهرة ME 305 تبكير موعد الاقلاع 11:50 12:15 القاهرة بيروت ME 308 تبكير موعد الاقلاع 14:10 14:35 بيروت القاهرة ME 309 تبكير موعد الاقلاع 13:25 15:55 بغداد بيروت ME 322 تبكير موعد الاقلاع 15:55 18:25 بيروت بغداد ME 323 تأخير موعد الاقلاع 16:00 15:00 نيس بيروت ME 223 تأخير موعد الاقلاع 20:00 19:00 بيروت نيس ME 224 تأخير موعد الاقلاع 18:30 16:50 النجف بيروت ME 326 تأخير موعد الاقلاع 21:10 19:30 بيروت النجف ME 327 تأخير موعد الاقلاع 21:00 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الاقلاع 23:55 20:30 بيروت اسطنبول ME 268 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 11 آب 2025: الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 07:00 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:55 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 تأخير موعد الاقلاع 21:00 02:05 لاغوس بيروت ME 571 تأخير موعد الاقلاع (+1) 02:00 07:20 ابيدجان لاغوس ME 571 تأخير موعد الاقلاع (+1) 03:45 09:30 لاغوس ابيدجان ME 572 تأخير موعد الاقلاع (+1) 07:00 13:00 بيروت لاغوس ME 572 الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الاقلاع من لاغوس وابيدجان فجر الثلاثاء الموافق في 12 آب 2025 ولفتت إلى أنّه "يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض الرحلات من 8 حتى 11 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.