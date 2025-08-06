يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7 آب 2025، جلسة في قصر بعبدا، لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة 5 آب 2025، وذلك بشأن استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
وأمس، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش بشأن الورقة الأميركية يوم الخميس، كما أعلن عن تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لاستكمال النقاش في بند بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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