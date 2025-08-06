زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار

اعلن الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ إن روسيا أصبحت أكثر ميلا ل​وقف إطلاق النار​ عقب زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الأربعاء.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي، بانه "يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن مبعوثه ستيف ويتكوف أحرز تقدما كبيرا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولفت الى أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد الاجتماع.