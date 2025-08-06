القوات الجوية السودانية: دمرنا طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين

أفاد التلفزيون الحكومي ​السودان​ي، بأن "القوات الجوية السودانية دمرت طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين أثناء هبوطها في مطار تسيطر عليه قوات الدعم السريع". وذكر التلفزيون، أن "الطائرة العسكرية الإماراتية تعرضت للقصف ودمرت بالكامل في مطار نيالا بدارفور الذي شهد مؤخرا غارات جوية متكررة للجيش السوداني في خضم حربه ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان 2023".

