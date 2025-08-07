السفير الأميركي لدى إسرائيل: دونالد ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة

أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل، إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم ل​استعادة الأسرى​ (من غزة) وإنهاء هذا الوضع".

وقال إن "ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة".