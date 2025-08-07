السفير الأميركي لدى إسرائيل: دونالد ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة

أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل، إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحترم حق إسرائيل في اتخاذ ما يلزم لاستعادة الأسرى (من غزة) وإنهاء هذا الوضع".
وقال إن "ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة".
