شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة وأجوبة عن زيادة حد التمويل من شركات التقسيط إلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن زيادة زيادة حد التمويل من شركات التقسيط.

س- بداية ماذا يعني زيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي لأغراض استهلاكية؟

ج- يُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.

س- وهل هناك شروط للحصول على تمويل بقيمة 50 ألف جنيه؟

ج- حظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.

س- وما هي اشتراطات شركات التقسيط لمنح التمويل النقدي؟

ج- يشترط على الشركات استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، وتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.



كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.

س- وكيف يتم صرف التمويل النقدي للعملاء؟

ج- تصرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، مع تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.

س- وكم يبلغ حجم التمويلات المقدمة من شركات التقسيط؟

ج- ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال شهر أبريل من عام 2025، للشهر الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه مقابل 292.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 105% في عدد العملاء، ونسبة نمو 29.9% بقيمة التمويل.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.919 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه مقابل 1.098 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 165.7% في عدد العملاء، ونسبة نمو 41.2% بقيمة التمويل.