شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع فى التعاملات المسائية اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 31 يوليو 2025 09:00 م
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 31-7- 2025، نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميا لتصل إلى 3300 دولار، مما كان له تاثير على اسعار الذهب محليا ،وعلى الجانب الآخر تترقب الأسواق الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية ،مما له انعكاس على اسعار الذهب عالمياً.
أسعار الذهب اليوم :
عيار 24 سجل 5163 جنيها
عيار 21 سجل 4518 جنيها
عيار 18 يسجل 3873 جنيها
الجنيه الذهب 36144 جنيها
النصف جنيه الذهب 18170 جنيها
الربع جنيه الذهب 9036 جنيها
سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها .
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