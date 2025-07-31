شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع فى التعاملات المسائية اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 31-7- 2025، نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميا لتصل إلى 3300 دولار، مما كان له تاثير على اسعار الذهب محليا ،وعلى الجانب الآخر تترقب الأسواق الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية ،مما له انعكاس على اسعار الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 24 سجل 5163 جنيها

عيار 21 سجل 4518 جنيها

عيار 18 يسجل 3873 جنيها

الجنيه الذهب 36144 جنيها

النصف جنيه الذهب 18170 جنيها

الربع جنيه الذهب 9036 جنيها

سبيكة 1 جرام بدون مصنعية 5163 جنيها .