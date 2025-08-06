سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الذهب، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، استقرارًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في مصر، 4565 جنيهًا للشراء، و4590 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في مصر، 5217.25 جنيه للشراء، و5245.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في مصر، 4782.5 جنيه للشراء، و4805.5 للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في مصر، 3912.75 جنيه للشراء، و3934.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في مصر، 3043.25 جنيه للشراء، و3060 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، في مصر، 2608.5 للشراء، و2622.75 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 36,520 جنيهًا للشراء، و36,720 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر أوقية 3375.94 دولار للشراء، و3376.23 دولار للبيع.

