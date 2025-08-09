العاجي جاكسون في طريقه للرحيل عن تشلسي (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يبدو أن المهاجم الدولي العاجي نيكولاس جاكسون في طريقه للرحيل عن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، وفقا لما أفادت به تقارير صحافية الجمعة.

ولم يشارك اللاعب البالغ 24 عاما في المواجهة الودية الأخيرة لبطل مسابقة كونفرنس ليغ، أمام باير ليفركوزن الألماني والتي حسمها 2 0، ما يعزز من فرضية رحيله بالاتفاق مع إدارة النادي، لاسيّما أنها تعاقدت مع المهاجمين البرازيلي جواو بيدرو قادما من برايتون وليام ديلاب من إيبسويتش تاون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب تدرّب بشكل منفرد الجمعة، مشيرة إلى أن نيوكاسل مهتم بالحصول على خدماته مع اقتراب رحيل السويدي ألكسندر أيزاك، إلى جانب تفضيل هدفها الأول في فترة الانتقالات الحالية، الدولي السلوفيني بنيامين شيشكو، الالتحاق بمانشستر يونايتد.

كما ربطت تقارير صحافية أخرى جاكسون بأستون فيلا الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إيمري، ذلك أن الثنائي عملا سويا أثناء فترة تواجدهما مع فياريال الإسباني، إضافة إلى أندية يوفنتوس وميلان الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني.

ويأمل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في بيع اللاعب مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف ما دفعه لقاء التعاقد معه من فياريال (43 مليون دولار)، وفي حال لم ترتق العروض إلى طلبات تشلسي سيُعمل على إعادة دمجه بالفريق.