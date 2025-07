تكنولوجيا: قائمة أبرز أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 8.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا على إصدار تحديث جديد من واجهتها البرمجية، يحمل اسم One UI 8.5، في عودة لاستخدام نمط التحديثات الفرعية “x.5” بعد انقطاع دام أربع سنوات منذ One UI 2.5. ورغم عدم تحديد موعد رسمي للإطلاق، إلا أن التقارير تشير إلى أن التحديث سيظهر أولًا مع سلسلة Galaxy S26 في يناير أو فبراير 2026، ثم يبدأ في الوصول تدريجيًا إلى بقية الأجهزة المؤهلة.

يعتمد One UI 8.5 على Android 16، وسيصل تقريبًا إلى جميع الأجهزة التي تدعم One UI 8.0، سواء من الفئة الرائدة أو المتوسطة. وتشمل القائمة أجهزة أُطلقت منذ عام 2022 ضمن سلاسل Galaxy S وZ وA وM وF وTab، إضافة إلى أجهزة XCover.

هذا التحرك يأتي بعدما تخطّت سامسونج تحديثات فرعية مثل One UI 7.1 و7.1.1 بسبب تأخر طرح One UI 7.0. ويبدو أنها هذه المرة تخطت One UI 8.1 لتنتقل مباشرة إلى 8.5، ما يعكس نيتها تقديم حزمة تحديثات أكثر شمولًا بدلًا من تحديثات صغيرة ومتفرقة.

قائمة أبرز الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5:

سلسلة Galaxy S: من S21 حتى S25

سلسلة Galaxy Z: من Z Fold 4 وZ Flip 4 حتى Z Fold 7 وZ Flip 7

سلسلة Galaxy A: من A14 حتى A73

سلسلة Galaxy M/F: من M05/F05 حتى M56/F56

سلسلة Galaxy Tab: من Tab S8 حتى S10 وTab A9

أجهزة XCover: XCover 6 Pro وXCover 7

في حال حدوث أي تغييرات، سيتم تحديث القائمة مستقبلًا.

