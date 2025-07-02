شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توقف تويتر؟ عطل عالمى يضرب موقع X ويثير استياء المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

ضرب عطل عالمي مفاجئ منصة التواصل الاجتماعي "X"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، مساء اليوم، مما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين المستخدمين فى مختلف أنحاء العالم.

وبحسب موقع DownDetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، فقد تم تسجيل أكثر من 200 بلاغ خلال دقائق معدودة، تحديدًا 214 بلاغًا خلال آخر عشر دقائق، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة واسعة النطاق تؤثر على وصول المستخدمين إلى المنصة.

المستخدمون، الذين فوجئوا بعدم قدرتهم على تحديث الصفحة أو إرسال التغريدات، لجأوا بسرعة إلى منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستجرام وريدت للشكوى من العطل ومشاركة تجاربهم، وسط غياب أي تعليق رسمي من الشركة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

العطل الجديد أعاد إلى الأذهان سلسلة من المشكلات التقنية التي طالت منصة X خلال الشهور الماضية، خاصة بعد سلسلة من التحديثات والإصلاحات التقنية التي أُجريت عقب استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها. وأثار هذا التوقف مخاوف البعض من استمرار تدهور الأداء الفني للمنصة، في وقت تعتمد فيه شريحة كبيرة من المستخدمين حول العالم على "X" كمصدر رئيسي للأخبار الفورية والتفاعلات اليومية.

ومن المتوقع أن يصدر فريق الدعم الفني للمنصة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح أسباب الانقطاع ومدى تأثر خدمات المنصة به.