طالع الأبراج: 4 أبراج مش بتتأثر بالكلام السلبى وتتعامل مع النقد ببرود.. أبرزهم الثور

القاهرة - سامية سيد - فى زمن يقاس فيه التقدير أحيانًا بعدد الإعجابات أو بمدى قبول الآخرين، تبقى هناك شخصيات استثنائية لا تُهزم بكلمة، ولا يهزها رأى، ومواليد بعض الأبراج يتمتعون بقدرة فطرية على امتصاص النقد ومواجهة التعليقات السلبية ببرود ناضج، دون الدخول فى دوامة التبرير أو الانفعال وهؤلاء نستعرضهم خلال السطور التالية، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجى خبيرة الأبراج.

برج الثور.. لا يزعجه شىء ما دام مقتنعًا

مواليد برج الثور يتمتعون بثقة بالنفس تُغنيهم عن تصفيق الآخرين ويتعاملون مع النقد وكأنه لا يعنيهم، وإن استمعوا له، يكون ذلك بدافع التقييم لا الانكسار، وصمتهم ليس ضعفًا بل نوع من الترفع.

برج الجدى.. يفصل بين الرأى الشخصى والحقيقة

الجدى لا يخلط الأمور، يفصل تمامًا بين الآراء السطحية والحقائق الجوهرية، ولا يتعامل مع النقد كتهديد، بل كفرصة للمراجعة، وإن لم يكن منطقيًا، يهمله بلا تردد، لا يرد على المهاترات، بل يتجاوزها بسهولة.

برج الدلو.. يؤمن بخصوصية كل تجربة

يعرف برج الدلو بأنه أكثر الأبراج تحررًا من الأحكام يؤمن بخصوصية كل تجربة، لذا لا يقيّم نفسه بمعايير المجتمع قد يسمع نقدًا لأسلوبه أو أفكاره، لكنه لا يتأثر؛ لأنه ببساطة لا يرى أن الطريق واحد للجميع.

برج الميزان.. يزن كل كلمة

برج الميزان دبلوماسى حتى فى استقباله للنقد يُحلله، يُقارنه، ويقرره ما إذا كان يستحق الاهتمام لا ينهار أمام تعليق جارح، بل يرد بلُطف، وقد يبتسم فقط، ليُربك من حاول أن يُؤذيه.



