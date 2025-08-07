13 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع ​غزة​ منذ فجر اليوم الخميس، وفق ما نقلت عن مصادر في مستشفيات غزة.

