ارتفاع أرباح «قو للاتصالات» إلى 62 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 31.9% إلى 62 مليون ريال، مقابل 47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 125 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 93 مليون ريال.
- ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.6 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 15 مليون ريال، بالإضافة لارتفاع في الإيرادات الأخرى بقيمة 2.9 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 5 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لتسجيل دخل العمولة على ودائع إسلامية خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال.
- تسجيل تكاليف ومصاريف الشركة التابعة (إيجاد التقنية) في الربع الحالى بمبلغ 20 مليون ريال إضافة إلى صافي أرباح شركة إيجاد التقنية للربع الحالي بمبلغ 13مليون ريال.
وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 62 مليون ريال مقارنة بمبلغ 59 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 12 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 21 مليون ريال، بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ بعض مشاريع قطاع الأعمال التي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في نمو إيرادات وأرباح المجموعة في المستقبل.
- انخفاض في الخسائر الائتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 8 ملايين ريال وإرتفاع في الإيرادات الأخرى بقيمة 1 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 125 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 93 مليون ريال.
- ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.6 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 15 مليون ريال، بالإضافة لارتفاع في الإيرادات الأخرى بقيمة 2.9 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 5 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لتسجيل دخل العمولة على ودائع إسلامية خلال الربع الحالي بمبلغ 7 ملايين ريال.
- تسجيل تكاليف ومصاريف الشركة التابعة (إيجاد التقنية) في الربع الحالى بمبلغ 20 مليون ريال إضافة إلى صافي أرباح شركة إيجاد التقنية للربع الحالي بمبلغ 13مليون ريال.
وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 62 مليون ريال مقارنة بمبلغ 59 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 12 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 21 مليون ريال، بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ بعض مشاريع قطاع الأعمال التي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في نمو إيرادات وأرباح المجموعة في المستقبل.
- انخفاض في الخسائر الائتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 8 ملايين ريال وإرتفاع في الإيرادات الأخرى بقيمة 1 مليون ريال.