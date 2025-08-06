سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، انخفاضًا نسبيًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في السعودية، 355.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في السعودية، إلى 406.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في السعودية، 372.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في السعودية، 304.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14تراجع سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في السعودية إلى 237 ريالاً
سعر الذهب عيار 12بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، في السعودية، 203.25 ريال.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعوديةبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 3370.64 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2844.75 ريال.
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