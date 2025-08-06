الاقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، انخفاضًا نسبيًا في الأسواق ، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في السعودية، 355.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في السعودية، إلى 406.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في السعودية، 372.50 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في السعودية، 304.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في السعودية إلى 237 ريالاً

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، في السعودية، 203.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 3370.64 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2844.75 ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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