انت الان تتابع خبر مصدر: اجتماع يضم مسعود بارزاني وبافل طالباني غداً لبحث الملفات العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اجتماعا مشتركا سيعقد يوم غد الاثنين بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث الملفات العالقة وتعزيز التنسيق السياسي بين الطرفين".

وأضاف، أن "رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سيحضران الاجتماع".

