أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 – 7 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 – 7 – 2025 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها الأهلي رقم 1 وبيراميدز 2 والزمالك 3 في قرعة الموسم الجديد للدوري.

الأهلي رقم 1 و بيراميدز 2 و الزمالك 3 في قرعة الموسم الجديد للدوري

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء مراسم القرعة في الموسم المنقضي.

ياسين مرعي: حققت حلم حياتي.. والأهلي هو النادي رقم 1 في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط

عبر ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي فاركو، عن سعادته بارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أنه حقق حلم حياته ‏بالانتقال إلى نادي القرن، وسط كوكبة من أفضل اللاعبين، مؤكدًا أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته بهذه الخطوة.‏

برنامج تدريبي خاص لـ"محمود جهاد" فى تدريبات الزمالك

خاض محمود جهاد لاعب وسط الزمالك برنامج تدريبي خاص خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

طاهر طاهر جاهز للمشاركة في وديات الأهلي بمعسكر تونس

أصبح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه خلال معسكره الخارجي في تونس، بعد الاطمئنان على اللاعب عقب شكواه من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية خلال المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية.

تدريبات قوية لرباعى حراس المرمى فى معسكر الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم المقبل.

بيراميدز يطير إلى تركيا بطائرة خاصة لبداية معسكر الإعداد

تقرر سفر فريق نادي بيراميدز معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا ، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله الفريق في عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، وكذلك النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

الأهلى والزمالك ينعيان وفاة ميمي عبد الرازق

نعى مجلس إدارة النادى الأهلى ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصرى والذي ودع عالمنا قبل قليل عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.