شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يزيح الستار عن صفقة إمام عاشور لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يوليو 2023، أعلن النادى الأهلى تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركى دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وخاض إمام عاشور البالغ من العمر 27 عامًا، 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتلقى إصابة كبيرة أبعدته عن المباريات.

نجح إمام عاشور، فى خطف الأنظار منذ ارتدائه الفانلة الحمراء، ليصبح أهم اللاعبين فى كتيبةالنسور الحمر.

وشارك إمام عاشور مع الاهلى فى 86 مباراة ونجح فى تسجيل 30 هدف وصنع 19 هدف وتوج بلقب هداف الدوري المصري وحقق عاشور العديد من الألقاب رفقة المارد الأحمر، حيث تمكن من حصد 7 ألقاب رفقة الفريق، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهم لبطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب وحيد لكلا من دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس مصر وبطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والإنتر كونتيننتال.

حرص إمام عاشور، على الاحتفال بمرور عامين، على انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي.

وأعاد عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور لمشاركته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، علق على "عامين من النجاح"، فيما علق على صورة آخرى: "بعد مرور عامين، النجاح لا يتوقف هنا، بل ينمو من هنا".

وجدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم الاستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده.

ورغم أن الأهلي أعلن منذ عدة أيام بشكل رسمي أن إمام مُستمر مع الفريق وسيتم تعديل عقده ضمن أكثر من لاعب آخر بالفريق، إلا أن العروض لم تنقطع ومازالت تصل للاعب بشكل جاد.

وارتبط اسم إمام عشور بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من السعودية، وتحديداً ناديي نيوم والأخدود بجانب أندية أخرى فى الخليج.

وقال مصدر في الأهلي، إن رحيل أمام عاشور حالياً مرفوض تماماً لأنه أحد أهم العناصر بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى تتويج الأهلي ببطولة الدوري الموسم الماضي وكلل مجهوده بالحصول على لقب هداف الدوري.