شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت يقرب المغربى بلال ولد الشيخ من الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات الرياضية عن اقتراب انضمام المغربى بلال ولد الشيخ إلى نادى الزمالك بنسبة 87 % ، بعد انتهاء عقده مع ناديه فولندام الهولندى.

واقترب الزمالك من حسم صفقة المغربى، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية المسم، بالإضافة إلى حاجة الزمالك لتدعيم مركز الجناح الأيمن، بعد فشل صفقة تيدى أوكو .

وعاد المغربى بلال ولد الشيخ لاعب فريق فولندام الهولندي السابق إلى دائرة اهتمامات مسئولو الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في مركز الجناح في ظل رغبة النادى في المنافسة على البطولات والأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في الموسم الجديد.





بلال ولد الشيخ

وجاءت عودة ولد الشيخ إلى المرشحين للانضمام للزمالك بعد ابتعاد الفرنسي تيدى أوكو لاعب لوزيرن السويسرى، حيث اقترب اللاعب من الانضمام للرياض السعودى، بعد فشل انضمامه للزمالك، رغم أن اللاعب خضع للكشف الطبي مع الفريق خلال الأيام الماضية ، والاتفاق على التوقيع على عقود اللعب للأبيض.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع بلال ولد الشيخ خلال الشهر الماضى، إلا أنه جمد المفاوضات بشكل مفاجئ، بعد أن أتم النادى الاتفاق مع الفرنسي تيدى أوكو، إلا أنه بعد ابتعاد أوكو عن الزمالك عاد الشيخ لاهتمامات الزمالك .

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك موقفه من صفقة الشيخ سواء بضم اللاعب وقدومه إلى مصر خاصة وأن عقده انتهى مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، أو الانسحاب من الصفقة بشكل نهائي.

وتراجع نادى الزمالك فى الساعات الماضية عن التعاقد مع تيدى أوكو، رغم التوصل لاتفاق مع اللاعب ومسئولى ناديه، إلا أن بعض الخلافات أدت لعدم اتمام الصفقة.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن اقتراب نادي الرياض السعودي من التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.