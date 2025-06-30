السودان يشارك في بطولة العالم للألعاب المائية بسنغافورة

يشارك السودان في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة يوليو المقبل ، بمنتخبي لمسافات القصيرة والمياه المفتوحة .

ويضم منتخب المسافات القصيرة بكري عباس جلب و يوسف سامي ، اللذان يعقدان معسكرا طويلا في بودابست ، كما يضم بمنتخب المياه المفتوحة (سباق ال 10 كيلو) جعفر محمد و آدم شيكا ، وسيصلان إلى سنغافورة في الثالث عشر من يوليو ، بعد أن خاض السباح جعفر معسكرا في فرنسا ، شارك خلاله في بطولة فرنسا الشهر الجاري .

وأوضح سكرتير اتحاد الألعاب المائية ، وليد عيد ، ان إدارة الإتحاد بذلت جهودا كبيرة للمشاركة في المنافسة وعدم الغياب من أجل مواصلة ما تحقق من نتائج خلال الفترة الأخيرة من إنجازات للسباحة السودانية .

من جهة أخرى يشارك رئيس الاتحاد السوداني للألعاب المائية طارق دياب في أعمال الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للسباحة التي تقام متزامنة مع بطولة العالم للسباحة في سنغافورة .

يذكر أن الألعاب المائية السودانية ستشارك في بطولة العالم للناشئين في رومانيا أغسطس المقبل ، و البطولة العربية بالمغرب سبتمبر المقبل، فضلا عن تصفيات الزون والمياه المفتوحة في كينيا نوفمبر المقبل .

سونا