اكتشاف جيني يعزز فهم متلازمة التعب المزمن

أعلن باحثون من جامعة إدنبرة، في دراسة علمية حديثة، عن اكتشاف اختلافات جينية لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن، المعروفة أيضا بالتهاب الدماغ والنخاع العضلي.

وقد يسهم هذا الاكتشاف في دحض التصورات الخاطئة بأن الحالة نفسية أو ناتجة عن الكسل، ويفتح آفاقا جديدة لفهم هذا المرض المعقد، وفقا لموقع “نيو ساينتست”.

وكشفت الدراسة، التي شملت تحليل الحمض النووي لـ15579 شخصًا أبلغوا عن إصابتهم بالمتلازمة و259909 أشخاص أصحاء من أصل أوروبي، عن وجود 8 مناطق جينية متميزة لدى المصابين.

وأشارت النتائج إلى أن المتغيرات الجينية الأكثر شيوعًا ترتبط بالجهازين المناعي والعصبي، بما في ذلك منطقتان على الأقل تؤثران في استجابة الجسم للعدوى.

وتتماشى هذه الملاحظة مع تقارير المرضى التي تشير إلى أن الأعراض غالبًا ما تظهر بعد الإصابة بأمراض معدية.

وأوضح الباحث الرئيسي، آندي ديفيروكس-كوك، أن هذه النتائج “تؤكد تجارب المرضى التي سُجلت على مدى عقود”، مضيفًا أنها “قد تغير قواعد اللعبة في أبحاث متلازمة التعب المزمن”.

ومع ذلك، أكد أن هذا الاكتشاف لن يؤدي فورًا إلى تطوير اختبار تشخيصي أو علاج، لكنه يمهد الطريق لفهم أعمق للحالة.

وتتميز متلازمة التعب المزمن بأعراض مثل الإرهاق الشديد، الألم، وتشوش التفكير، خاصة بعد نشاط بدني أو ذهني بسيط.

ويُقدر أن الحالة تؤثر على نحو 67 مليون شخص حول العالم، لكن أسبابها لا تزال غامضة، ولا يوجد حاليا اختبار تشخيصي أو علاج فعال لها.

ورغم أهمية النتائج، أشار علماء مستقلون إلى أن الاعتماد على تقارير ذاتية من المشاركين بدلاً من تشخيص طبي متخصص قد يضعف من قوة الاستنتاجات.

ودعوا إلى إجراء دراسات إضافية بأعداد أكبر لتأكيد هذه النتائج.

لم تُراجع الدراسة بعد من قبل النظراء، لكن الباحثون يأملون أن تسهم في تعزيز الجهود العالمية لفهم هذا المرض وتطوير حلول تشخيصية وعلاجية مستقبلية.

