سنار: الوضع الصحي مستقر

ولاية سنار إلتقى وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د. ابراهيم العوض احمد الجمعة وفد الطوارئ الصحية الاتحادي حيث قدم الوفد توصياته النهائية لزيارتهم لولاية سنار . وأشاد وزير الصحة بمتابعة الطوارئ الاتحادية للوضع الصحي بولاية سنار. مؤكدا ان الولاية اكملت مرحلة التشغيل وبدأت في مرحلة التعافي. مؤكدا ان دعم وزارة الصحة سيكون الرافعة لهذه المرحلة وقال ان وزارته ستواصل في تكثيف الأنشطة في مجال الاستجابة لوباء الكوليرا خاصة في محلية الدندر. فيما ثمن نائب مدير الطوارئ الاتحادي د. الفاضل محمد محمود المجهود الكبير لولاية سنار بمحلياتها السبع في مجال الاستجابة لوباء الكوليرا، مؤكدا مواصلة دعمهم الفني والمادي للولاية للوصول لصفرية الحالات. من جهته دعا مدير صحة البيئة الاتحادي عادل خليفه اسماعيل الى تكثيف العمل الروتيني لأنشطة صحة البيئة بالمحليات ورقابة الاطعمة وقال انهم سيوفرون معينات العمل لتنفيذ هذه الأنشطة. فيما اكد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة سنار محمد تاج الدين أن الوضع الصحي مستقر، مؤكدا ان العمل مستمر في جميع المحليات لمكافحة ومحاصرة الكوليرا، مشيراً إلى ان تضافر الجهود لكل الإدارات أدى إلى انحسار الكوليرا بولاية سنار. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

