لجنة الطوارئ الصحية تقف على الأوضاع بالدندر

وقف وفد من لجنة الطوارئ الصحية ومنظمة اليونسيف بولاية سنار الجمعة على الأوضاع الصحية بمحلية الدندر، وذلك خلال اجتماع عقد بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الضو أحمد يعقوب، ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالمحلية د. عصام الدين، ومدير الخدمات الصحية نور دفع الله، وعميد م. محمود عيسى رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، ومفوض العون الإنساني شمس الدين أحمد.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي والصحي بالمحلية، وجهود مجابهة وباء الكوليرا، وأعمال الوقاية في مجالي صحة البيئة والمياه باعتبارهما من أبرز التحديات خلال فصل الخريف، بالتنسيق مع اليونسيف لتقديم حزمة من المعينات الصحية العاجلة.

وأكد مدير الطوارئ الصحية د. الفاضل محمد محمود أن الزيارة تهدف للوقوف على المناطق المتأثرة بالكوليرا ومراكز العزل، ووضع خطة لدعم المناطق الهشة وتحسين الوضع الصحي ومكافحة الوبائيات، إضافة إلى حصر النواقص والتحديات لتقديم الدعم اللازم.

من جانبه شدد مدير صحة البيئة الاتحادي عادل خليفة على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة نواقل الأمراض، ودعا لاتخاذ الاحترازات اللازمة فيما يتعلق بالبيئة والمياه، معلناً دعمه للأجهزة و المعدات وأدوية الطوارئ لضمان استمرار عمل لجنة الطوارئ الصحية الوقائية.

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية الدندر أن المحلية بذلت جهوداً كبيرة بعد تحريرها في مجال الإصحاح البيئي وإعادة الخدمات، رغم تعرضها لخسائر وسرقة آليات النظافة، مشيداً بتفاعل المجتمع المحلي، مؤكداً أن زيارة الوفد ودعمه ستسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.

وقدمت مديرة الخدمات الصحية بالمحلية تقريراً حول الوضع الصحي، أوضحت فيه تسجيل 95 حالة إصابة بالكوليرا، مع استعراض ما نُفذ من حملات للإصحاح البيئي وكلورة المياه ورقابة الأغذية، بالإضافة إلى أبرز النواقص في المعدات والأجهزة والأدوية والمبيدات وبرامج تدريب الكوادر.