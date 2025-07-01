تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم آيفون 17 برو بشعار في موقع جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن أبل تخطط لتغييرات تتجاوز مجرد تحديث وحدات الكاميرا في سلسلة iPhone 17 Pro، إذ كشف المسرّب “Majin Bu” أن شعار أبل الموجود على ظهر الهاتف سيُعاد تموضعه.

ووفقًا للتسريبات، فإن الشعار في أجهزة iPhone 17 Pro سيأتي في موضع منخفض أكثر من المعتاد، مع تعديل في مكان ملف شحن MagSafe الذي سيحيط بشعار أبل الشهير.

هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سلسلة iPhone 11، التي شهدت آخر تغيير في موضع الشعار. حتى الآن، لا توجد أي إشارات إلى أن طراز iPhone 17 العادي أو طراز Air سيحصلان على الشعار المعاد تموضعه.

يأتي التقرير الجديد اعتمادًا على مصادر من داخل مجال تصنيع الحافظات، وقد أكّد المعلومات أيضًا “Sonny Dickson” الذي شارك صورة تجسيدية تُظهر الموضع الجديد للشعار وملف الشحن اللاسلكي.

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح مدى دقة هذه التسريبات، إلا أن تكبير حجم جزيرة الكاميرا في iPhone 17 Pro قد يكون السبب وراء إعادة التموضع هذه. ومع ذلك، من الأفضل التعامل مع هذه الأخبار بحذر حتى تتضح الصورة بشكل رسمي.

المصدر