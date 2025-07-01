تكنولوجيا: نينتندو وأمازون تنفيان شائعات الخلاف التجاري حول Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتشار تقارير تفيد بأن نينتندو سحبت جهاز Nintendo Switch 2 وألعابها الحصرية من متجر أمازون الأمريكي بسبب خلاف حول البائعين المستقلين، سارعت كل من نينتندو وأمازون إلى نفي هذه المزاعم بشكل رسمي.

بدأت القصة بتقرير من وكالة Bloomberg، أشار إلى أن نينتندو أبدت قلقها من التسهيلات التي تمنحها أمازون للبائعين المستقلين على منصتها.

وركّز التقرير على بعض البائعين الذين يشترون منتجات نينتندو بالجملة من جنوب شرق آسيا ويعرضونها بأسعار أقل من السعر الرسمي في الولايات المتحدة، مما يضر بمبيعات نينتندو المباشرة.

ورداً على هذه المزاعم، نفت نينتندو وجود أي خلاف. وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ Bloomberg:

“لا صحة لهذا الادعاء. نحن لا نفصح عن تفاصيل التفاوض أو العقود مع شركائنا من تجار التجزئة.”

أما أمازون، فقد أصدرت بيانًا منفصلًا أوضحت فيه:

“المزاعم التي وردت في تقرير Bloomberg بخصوص علاقتنا مع نينتندو غير دقيقة.” ومع ذلك، لم تحدد الشركة أي جزء تحديدًا كان غير صحيح.

ورغم هذا النفي المتبادل، لا يزال Nintendo Switch 2 غائبًا إلى حد كبير عن متجر Amazon US. وفي الوقت نفسه، يتوفر الجهاز عبر أمازون في كل من المملكة المتحدة، كندا، واليابان، بالإضافة إلى متاجر أخرى مثل GameStop، وWalmart، وBest Buy، وTarget.

الاستثناء الوحيد على أمازون الأمريكي هو لعبة Donkey Kong Bananza، المتاحة حاليًا للطلب المسبق. أما الجهاز نفسه، والألعاب الحصرية، والإكسسوارات، فلا تزال غير مدرجة حتى الآن.

هذا الغياب أثار الشكوك حول وجود توتر بين الشركتين، خاصة أن أجهزة مثل PlayStation 5 وXbox Series S|X متاحة بسهولة عبر أمازون الأمريكي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الغموض، تمكّن Nintendo Switch 2 من تحقيق أرقام قياسية، حيث باع 3.5 مليون وحدة خلال الأسبوع الأول فقط من إطلاقه، منها مليون وحدة في اليابان وحدها.

حتى الآن، تبقى الصورة غير واضحة بشأن ما إذا كانت هذه المشكلة مؤقتة أم أنها مؤشر على خلاف أعمق بين الشركتين، ما يضع المستخدمين وعشاق الألعاب في حالة من الحيرة، ويجبرهم على اللجوء إلى المتاجر الفعلية للحصول على الجهاز.

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