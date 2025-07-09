رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق وقف النار في غزة عادلًا ودائمًا

أشار رئيس مجلس النّواب الأميركي ​مايك جونسون​، إلى "أنّني ناقشت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التزام أميركا بأمن إسرائيل، وهدفنا المشترك التّوصّل إلى اتفاق بشأن ​قطاع غزة​"، مؤكّدًا "أنّنا نريد أن يكون اتفاق وقف إطلاق النّار في غزة عادلًا ودائمًا، ويرتكز على مبدأ السّلام بالقوّة".

وكان قد أعلن نتانياهو بعد لقائه جونسون، "أنّنا وافقنا على مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف. اقتربنا منه، وآمل أن نصل قريبًا" إلى اتفاق، معربًا عن أمله في أن "نتجاوز العتبة وننجز الصّفقة". ولفت إلى أنّه "لا يمكنني تحديد موعد لانتهاء المفاوضات وأنا أتابعها بشكل شخصي"، مركّزًا على "أنّني سأوافق على إنهاء الحرب ولكن بشروط إسرائيل".