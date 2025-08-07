انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (غزة)

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أمس، أن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني انهياراً شبه كامل، في ظل تصاعد الضغط على المستشفيات ونقص حاد في الإمدادات الطبية.

وأوضح أبو سلمية أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تجاوزت 300%، مؤكداً أن بعض المصابين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية ونقص الموارد الطبية الحيوية.

وأشار إلى أن مواد التخدير المتوفرة في القطاع قد تنفد خلال أقل من 48 ساعة، كما حذر من نقص حاد في وحدات الدم، وقال، إن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات تتركز في الغالب في الأجزاء العلوية من الجسم، ما يزيد من تعقيد التعامل معها.

وبحسب أبو سلمية، فقد سجل خلال الأيام الخمسة الماضية مقتل 550 شخصاً في القطاع، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة منذ اندلاع الحرب العسكرية واسعة النطاق في السابع من أكتوبر 2023، حيث تحذر منظمات دولية من انهيار شامل للبنى التحتية الصحية، مع استمرار القتال وتقييد دخول المساعدات.

ووفق إحصائيات فلسطينية، فإن عدد القتلى والجرحى منذ بدء الحرب تجاوز 211 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، وحالات نزوح جماعي واسعة، وسط تفشي المجاعة ونقص حاد في المواد الأساسية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 138 قتيلاً و771 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، أمس، وفاة 5 أشخاص، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت المصادر الطبية بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلاً.

وفي سياق آخر، دعت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية، إسرائيل أمس، للتراجع عن لائحة تنظيمية جديدة تلزمها بتقديم معلومات عن موظفيها الفلسطينيين ويهدد بالتالي عملها.

وجاء في بيان صادر عن «فريق العمل الإنساني للدولة الفلسطينية» الذي يضم مجموعة من الوكالات الأممية و200 منظمة خيرية، أن إسرائيل طلبت منها تقديم «معلومات شخصية حساسة» عن موظفيها الفلسطينيين حتى موعد أقصاه التاسع من سبتمبر، وذلك لتفادي وقفها عن العمل.

وجاء في البيان «ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، تحذر المنظمات الإنسانية من أن معظم شركاء المنظمات الدولية غير الحكومية قد يُشطبون من السجلات بحلول 9 سبتمبر أو قبل ذلك، مما سيجبرهم على سحب جميع موظفيهم الدوليين، ويمنعهم من تقديم مساعدات إنسانية حيوية ومنقذة للحياة للفلسطينيين.