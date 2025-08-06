تراجع أرباح «سيرا القابضة» 73% إلى 19 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - حققت مجموعة "سيرا القابضة" صافي ربح بلغ 19 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بصافي ربح 70 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 73%.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء تأثير البنود غير المتكررة، حققت المجموعة صافي ربح معّل قدره 79 مليون ريال للربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي ربح قدره 70 مليون ريال، بتحسن بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة قدره 3 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بصافي ربح قدره 54 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 94%. وباستثناء تأثير بند لمرة واحدة، حققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بلغ 63 مليون ريال، بنمو بنسبة 17%.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء تأثير البنود غير المتكررة، حققت المجموعة صافي ربح معّل قدره 79 مليون ريال للربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي ربح قدره 70 مليون ريال، بتحسن بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة قدره 3 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بصافي ربح قدره 54 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 94%. وباستثناء تأثير بند لمرة واحدة، حققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بلغ 63 مليون ريال، بنمو بنسبة 17%.