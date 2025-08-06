الاقتصاد

تراجع أرباح «سيرا القابضة» 73% إلى 19 مليون ريال بالربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «سيرا القابضة» 73% إلى 19 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - حققت مجموعة "سيرا القابضة" صافي ربح بلغ 19 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بصافي ربح 70 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 73%.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء تأثير البنود غير المتكررة، حققت المجموعة صافي ربح معّل قدره 79 مليون ريال للربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي ربح قدره 70 مليون ريال، بتحسن بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة قدره 3 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بصافي ربح قدره 54 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 94%. وباستثناء تأثير بند لمرة واحدة، حققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بلغ 63 مليون ريال، بنمو بنسبة 17%.

أرباح النصف الأول

حققت المجموعة صافي ربح بلغ 72 مليون ريال في النصف الأول عام 2025، مقارنةً بصافي ربح بلغ 131 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وباستثناء تأثير بند غير متكرر، سجلت المجموعة صافي ربح مُعدّل قدره 132 مليون ريال للفترة 2025، مقابل صافي ربح قدره 131 مليون ريال، بارتفاع قدره 1%.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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