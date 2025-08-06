سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. تباين في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة
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اليوم.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21
تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، وسجل متوسط سعر الصرف بيعًا وشراءً 12.88 جنيه.
سعر الريال في البنك المركزي
سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
سجل الريال، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
يتداول سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 12.85 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، 12.80 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
بلغ سعر الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، 12.83 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.