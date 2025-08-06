سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. تباين في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، وسجل متوسط سعر الصرف بيعًا وشراءً 12.88 جنيه.سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 12.86 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.سجل الريال، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.يتداول سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، 12.87 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 12.85 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.سجل سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، 12.80 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، 12.83 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.