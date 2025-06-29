مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في حادث انهيار منجم التعدين الذهب بشرق السودان والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مواجهة هذا الظرف الأليم وتتقدم بصادق المواساة إلى حكومة وشعب السودان وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. اليوم السابع

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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