جهاز المخابرات العامة في السودان يكشف عن ضربة نوعية

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في إطار جهوده المتواصلة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
كشف جهاز المخابرات العامة السوداني، عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة بولاية البحر الأحمر، استهدفت شبكة إجرامية تنشط في تهريب السلاح والذهب إلى إحدى دول الجوار.
وأفاد إعلام جهاز المخابرات العامة عن أنّ العملية، أسفرت عن ضبط كمية من الذهب تقدر بـ15 كيلوغرامًا كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد، إضافة إلى توقيف عدد من المتورطين.
وأشار إلى أنّه تمّ تحويل كافة المضبوطات والمتهمين إلى النيابة المختصّة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
باج نيوز
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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