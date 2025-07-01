الفرقة 19 مشاة تتصدى لهجوم بالمسيّرات على قاعدة مروي الجوية

أعلنت قيادة الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي، أن دفاعاتها الأرضية تصدت صباح اليوم الإثنين لهجوم شنّته مليشيا الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت قاعدة مروي الجوية.

وأكدت القيادة، في بيان رسمي، أن قواتها في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي تهديد أمني يستهدف الولاية الشمالية، مشيرة إلى أن الهجوم تم احتواؤه دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وطمأنت قيادة الفرقة المواطنين بأن القاعدة الجوية مؤمّنة بالكامل، وأن القوات المسلحة تواصل القيام بواجبها في حماية وتأمين المنطقة من أي اختراقات أو هجمات محتملة .

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