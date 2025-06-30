تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى إطلاق Oppo Reno 15 Pro مع كاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد هواتف Oppo Reno 14 وReno 14 Pro أحدث هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة العليا للسوق العالمي. ووفقًا لأحدث التسريبات، قد تحصل خليفتاهما على ترقيات بمستوى الأجهزة الرائدة. من المتوقع أن يتبنى Reno 15 شاشة من أحدث الأنواع الرائجة، بينما سيحصل Reno 15 Pro على ترقية كبيرة في الكاميرا.

يُعتقد الآن أن Oppo تعمل على هاتف ذكي جديد مزود بشاشة كبيرة بحجم حوالي 6.78 بوصة وكاميرا خلفية بتقنية الزوم البصري (periscope) بدقة 200 ميجابكسل. ومن المثير للدهشة أن التسريب يشير إلى Reno 15 Pro وليس الطراز الأعلى Find X9 Pro.

إذا صحت هذه المعلومات، فسيكون الجهاز خلفًا لهاتف يحتوي على كاميرا زوم بصري بدقة 50 ميجابكسل، لكن بجودة مختلفة عن تلك الموجودة في Find X8 Pro. من المتوقع أن يُطلق إلى جانب طراز Reno 15 العادي الذي يتميز بشاشة أصغر، بحجم حوالي 6.3 بوصة، ولكنها أكثر حداثة.

قد يخلف هذان الجهازان Reno 14 Pro وReno 14، اللذين أصبحا الآن متاحين رسميًا في السوق العالمي بتصميم مشابه لهاتف iPhone 16 بتصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار.

يأتي الطرازان بخيارات ألوان أقل مقارنة بنظيراتهما الصينية، على الرغم من أن Reno 14 يتمتع الآن بخيار لون أخضر لامع (Luminous Green) حصري في السوق العالمي.

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