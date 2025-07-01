تكنولوجيا: OneOdio تكشف سماعات Focus A6 بصوت Hi-Res وANC هجين ووضع ألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة OneOdio عن وصول سماعات الرأس الجديدة Focus A6 بتصميم محيطي يغطي الأذنين، وتجمع بين تقنيات الصوت عالية الدقة وعزل الضوضاء الهجين، مع دعم لوضع الألعاب منخفض التأخير.

تتميز سماعات Focus A6 بمحركات صوتية بقياس 40 مم، وتغطي نطاق تردد يتراوح بين 20 هرتز و40 كيلوهرتز. وتدعم تشغيل الصوت عالي الدقة (Hi-Res Audio) من خلال ترميز LDAC عبر اتصال بلوتوث 6.0، مما يتيح الاستماع بجودة عالية دون أسلاك.

تتيح السماعة الاتصال بمصدرين صوتيين في نفس الوقت، كما توفر وضع ألعاب بزمن استجابة منخفض يصل إلى 65 مللي ثانية، ما يجعلها مناسبة للألعاب والمحتوى التفاعلي.

تم تزويد السماعة بتقنية عزل الضوضاء الهجين، والتي تعتمد على خمسة ميكروفونات وتقنية ذكاء اصطناعي لتقليل الضوضاء الخارجية، سواء كانت أمامية أو خلفية. ويمكن للمستخدم التبديل بين أوضاع الضوضاء المختلفة باستخدام زر ANC المخصص على غطاء الأذن، وتشمل هذه الأوضاع: عزل الضوضاء، إلغاء ضوضاء الرياح، وضع الشفافية، والشفافية المقاومة للرياح. كما تعمل الميكروفونات أيضًا على تحسين جودة المكالمات الصوتية عن طريق تقليل الضجيج المحيط.

توفر السماعة عمر تشغيل يصل إلى 40 ساعة مع تفعيل ANC، ويمتد إلى 75 ساعة عند إيقافه. ويمكن شحنها عبر منفذ USB-C، حيث تمنح 10 دقائق من الشحن ما يصل إلى 10 ساعات تشغيل إضافية.

تزن السماعة نحو 240 غرامًا، وتأتي بتصميم قابل للطي مع عصابة رأس معدنية قابلة للتعديل، لتسهيل الحمل أثناء التنقل.

تُطرح السماعة للطلب المسبق بسعر 59.99 دولارًا (لللون الأسود) و69.99 دولارًا (لللون العاجي) من 30 يونيو إلى 6 يوليو عبر الموقع الرسمي للشركة، على أن يتم الإطلاق العالمي في 7 يوليو بسعر 79.99 دولارًا، وستتوافر لاحقًا عبر متجر OneOdio على أمازون.

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