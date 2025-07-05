شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات.. الحكومة تضخ تمويلا استثنائيا لعلاج الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس أولوية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب



ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج. وقد بدأ الأثر الفعلي لهذا الدعم في الظهور مبكرا، حيث تم إجراء عمليات جراحية لنحو 26,864 حالة خلال شهر مارس فقط، ضمن خطة علاجية موسعه تستهدف إنهاء معاناة ما يقرب من 50 ألف مواطن من قوائم الانتظار خلال الأشهر الأربعة المحددة.

ويشير البيان المالي إلي أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ إضافي قدره 3 مليارات جنيه، ما يُعد دفعة قوية لمنظومة الرعاية الصحية المجانية، ويعكس الإرادة السياسية الواضحة في تمكين الفئات الأشد احتياجًا من حقهم في العلاج الآمن والسريع دون تأخير.