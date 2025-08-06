أسعار النفط ارتفعت بعد موجة خسائر استمرت أربعة أيام

ارتفعت ​أسعار النفط​ بعد موجة خسائر استمرت أربعة أيام، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سينفذ تهديده بفرض رسوم ثانوية على مشتري ​الطاقة الروسية​، في مسعى لزيادة الضغوط على ​موسكو​ بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وارتفع خام "برنت" فوق 68 دولاراً للبرميل بعد أن فقد ما يقرب من 8% خلال أربع جلسات، فيما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 66 دولاراً.

وكان ترامب قد لوّح بفرض رسوم أعلى على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وقد يشمل ذلك الصين، بعد تصريحه الأخير بأنه سيرفع قريباً الرسوم الجمركية على الهند.

ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع، قبل موعد 8 آب الذي حدّده ترمب للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا.

وتراجع النفط في الجلسات الأخيرة وذلك بعد ثلاثة أشهر من المكاسب، وسط تركيز الأسواق على مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد الأميركي قد تُضعف الطلب على الطاقة، إضافة إلى قرار "​أوبك+​" بزيادة الإمدادات.

وكان التحالف اتفق يوم الأحد على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من أيلول، ما فاقم من مخاوف إمكانية حدوث فائض في المعروض العالمي في النصف الثاني من العام.