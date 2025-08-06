كنعان زار جعجع: للتواصل مع القوى السياسية كلها لما فيه مصلحة اللبنانيين

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد عقب اللقاء على "أهمية التواصل مع القوى السياسية كلها، لما فيه خير ومصلحة اللبنانيين".
ولفت الى أنه "تم البحث في الاجتماع بكل المقومات التي تنعش البلد وتعيد الأمل الى الشعب اللبناني".
وبالنسبة إلى تخوفه من أن يكون الشارع ساحة لتصفية الحسابات الداخلية، أمل كنعان "ألا نشهد ذلك وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".
وردا على سؤال، أجاب: "لننتظر ماذا ستقرر الحكومة في ما خص بند سلاح حزب الله، ولكن ثمة مؤسسات وآليات دستورية يفترض احترامها والتزامها، وفي نهاية المطاف، جميعنا أبناء الدولة ونريد الدولة".
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