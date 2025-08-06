بلدة قرطبا أحيت الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت بقداس أقيم في كنيسة مار جرجس

أحيت بلدة قرطبا الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، بقداس أقيم في كنيسة مار جرجس، ترأسه رئيس الكهنة الاب شربل شليطا، لراحة انفس شهداء فوج اطفاء بيروت من ابناء البلدة.
وخلال عظته، وجه الأب شليطا كلمة اكد فيها ان "القول اننا نتذكر الشهداء لا يفيهم حقهم، لاننا لم ننسهم ولن ننساهم يوما، فهم حاضرون بيننا، احياء في قلوبنا ووجداننا".
ولفت الى ان "خمسة اعوام مرت على الفاجعة، وما زال الجرح مفتوحا ينزف ألما، لان الحقيقة ما زالت غائبة، والمحاسبة لم تتحقق. لا نعرف حتى اليوم من فجّر بيروت، ومن حوّل شوارعها الى ساحات موت".
وقال "صحيح اننا فقدنا احباءنا على هذه الارض، لكننا ربحناهم في السماء يتشفعون لنا وللوطن. هم معنا، في صلواتنا، في افكارنا، وفي تفاصيل حياتنا اليومية. نلجأ الى عدالة السماء بعدما خذلتنا عدالة الارض حتى تاريخه "لو بدها تشتي، كانت غيّمت".
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