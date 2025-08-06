صور| حرائق الغابات تستعر في جنوب فرنسا وتلتهم 10 آلاف هكتار خلال ساعات - عاجل



الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تحذير من توسع النيران



وحذّرت السلطات من وصول النيران إلى الطريق السريع إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالى 500 مصطاف.

ومساء الثلاثاء، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس، بالقرب من كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.



توجيه رئاسي



وعلى منصة إكس، وجّه الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة دعم لفرق الإطفاء والمنكوبين.

وقال ماكرون إنّ "كلّ إمكانيات الأمة قد تم تسخيرها" لمواجهة هذا الحريق، داعيا السكان إلى التزام "أقصى درجات الحذر".

