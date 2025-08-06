ابي رميا التقى الرئيس عون: السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها

اشار النائب سيمون ابي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى اننا "اكدنا الدعم المطلق للقرار الأخير لمجلس الوزراء لجهة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا ان "استمرار احتلال اسرائيل بعض الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتكررة تشكّل انتهاكًا فاضحًا ودائمًا ل​سيادة لبنان​".

‏وشدد على أن "السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، وخصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة". ودعا الى "ضرورة الحفاظ على السيادة والسلم الأهلي، وأن يكون الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها".