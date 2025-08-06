اشار النائب سيمون ابي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى اننا "اكدنا الدعم المطلق للقرار الأخير لمجلس الوزراء لجهة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا ان "استمرار احتلال اسرائيل بعض الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتكررة تشكّل انتهاكًا فاضحًا ودائمًا لسيادة لبنان".
وشدد على أن "السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، وخصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة". ودعا الى "ضرورة الحفاظ على السيادة والسلم الأهلي، وأن يكون الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا التقى الرئيس عون: السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.