بعد الجدل المثار..مصطفى كامل يوضح حقيقة تصريحاته بشأن أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:10 مساءً - في ظل ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار تشير إلى وجود خلاف أو عتاب بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنانة أنغام، بسبب عدم ردها على مكالماته، خرج كامل عن صمته ليوضح ملابسات الأمر، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بظروفها الصحية، وأن تصريحاته أسيء فهمها وتم تحريف مضمونها. نقيب الموسيقيين يرد على الشائعات: حديثي أخرج عن سياقه وأوضح مصطفى كامل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه خلال مقابلة أجريت معه ضمن فعاليات مهرجان جرش قبل عشرة أيام، طرح عليه سؤال مباشر حول آخر تواصل جمعه بالفنانة أنغام، فأجاب بصراحة، كما قال، بأنه حاول الاتصال بها وأرسل لها رسالة بعد مشاهدته لمداخلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي، لكنها لم ترد، مؤكدًا أن هذا الموقف يعود لأكثر من شهر ونصف.

وأضاف كامل: "أجوبتي كانت واضحة وخالية من أي عتاب، بل حملت كل التقدير والمحبة والاحترام لأنغام، لم أكن أعلم أنها تمر بوعكة صحية أو أنها غادرت البلاد للعلاج، وما زلت أتمنى لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها وأولادها سالمة

وختم نقيب الموسيقيين بيانه قائلاً: "أنا قادر بإذن الله على مواجهة كل من يسعون لتزييف الحقائق وتحريف الكلام، ما قلته لم يكن هجومًا ولا عتابًا، وإنما مجرد إجابة على سؤال حول آخر تواصل بيني وبين الفنانة الكبيرة".

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام: عملية دقيقة في البنكرياس على جانب آخر ، طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام بشأن حالتها الصحية، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول وضعها الطبي عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وأكد سعد أن أنغام ستخضع صباح الغد الخميس لعملية دقيقة لاستئصال كيس على البنكرياس، بعد أن قرر الأطباء إزالة الكيس بالكامل مع جزء صغير من البنكرياس.

وأوضح سعد أن الفريق الطبي كان قد بدأ في وقت سابق بإزالة جزء من الكيس، إلا أن تطورات الحالة استدعت قرارًا باستئصال الكيس كاملًا. وحرص الإعلامي المعروف على طمأنة الجمهور، مؤكدًا أن الفنانة بخير وتحت رعاية طبية دقيقة، داعيًا جمهورها ومحبيها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطها الفني.

يذكر أن أنغام تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وقد أثارت حالتها الصحية موجة من القلق والدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد غيابها عن الساحة الفنية في الأيام الأخيرة.



يمكنكم قراءة ... والد أنغام يكشف لـ الخليج 365 تطورات الحالة الصحية لابنته وموعد عودتها للقاهرةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»